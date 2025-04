Belecsúszott a horgász a Sebes-Körösbe, ez az apróság mentette meg az életét

Egy horgász, István belecsúszott a Sebes-Körösbe, és bár sikerült megkapaszkodnia az ágakban, a mobilja használhatatlan lett a víztől, így a Gondosórán keresztül kért segítséget. A vízálló eszközön a GPS-helymeghatározás is működik, ami nagy segítséget jelentett a segítségére sietőknek, a tűzoltóknak – írja a Beol, ahol most arról is olvashat, hogy a kormány által indított Gondosóra-program milyen mérföldkőhöz érkezett.