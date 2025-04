Magyar Péter álhírekkel támad, Ukrajna pártján áll a magyarok helyett

– Magyar Péter láthatóan kétségbeesett és kapkod, miután lebukott, hogy Ukrajna pártján áll a magyarok helyett – írta új bejegyzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A szakértő rámutatott: Magyar Péter egy összevágott, tíz évvel ezelőtti Orbán Viktor-beszéddel próbálja megtéveszteni a közvéleményt.

Deák Dániel szerint a videóval Magyar Péter azt a hamis látszatot próbálja kelteni, mintha Orbán Viktor korábban támogatta volna Ukrajna uniós tagságát, holott a kormányfő még 2014-ben is azt hangsúlyozta, hogy ez a kérdés nincs napirenden, és messze van az a pont, amikor egyáltalán felmerülhet Ukrajna EU-integrációja.

Azóta azonban – mint Deák írja – alapvetően megváltozott a helyzet:

Ukrajna uniós tagságát már gyorsított módon, 2030 előtt végre akarják hajtani Brüsszelben. Teljesen nyilvánvaló, hogy a kontextus ma teljesen megváltozott. Ma már egy háborúban álló országot akarnak beleerőszakolni az EU-ba, ami rendkívül veszélyes!

Deák Dániel emlékeztetett arra is, hogy Orbán Viktor a legutóbbi uniós csúcson is vétót emelt az ukrán csatlakozás ellen, és ez a kérdés központi témája a most zajló véleménynyilvánító szavazásnak is, amely a kormány szerint a nemzeti szuverenitás védelmét szolgálja.

– Emiatt támad most álhírekkel Magyar Péter, a magyarok ellenállását akarja megtörni Ukrajna uniós tagságát illetően – hívta fel a figyelmet Deák Dániel, aki szerint az ellenzéki politikus a hazai választók helyett Brüsszel és Manfred Weber elvárásait igyekszik teljesíteni.