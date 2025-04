Ezt védi a baloldal – Drogtanyává züllik a józsefvárosi Százados negyed

A Százados negyed romló közbiztonsága miatt aggódnak a helyiek. A napokban több betörés is történt, a lakók egyre nagyobb félelemben élnek – állítja Weisz Gábor, aki Facebook posztban tette közzé megdöbbentő tapasztalatait. A Metropol cikke szerint Józsefváros korábbi képviselője állítja: az önkormányzat nemhogy megerősítette volna a biztonságot, hanem inkább leépítette azt.

Megszűnt a polgárőrség, az önkormányzati körzeti rendésznek így is nagy területet kell egyedül ellátnia, néha még a területén kívülre is vezénylik az állomány csökkenése miatt. A helyi közterület-felügyelet sem a valódi problémákkal foglalkozik, hanem 30 éve itt élő lakosokat vegzál

– állítja.

Weisz szerint miközben a közterületi szabályokat önkényesen alkalmazzák, valós problémák maradnak megoldatlanul. A Százados negyed utcáin egyre gyakrabban jelennek meg prostituáltak, drogosok, besurranó tolvajok, alkoholisták és kéregetők.

Felidézte azt is, hogy évekkel ezelőtt lakossági fórumon próbálták felhívni a városvezetés figyelmét a növekvő problémákra. Pikó András polgármester, a közterület-felügyelet vezetője és a negyed akkori képviselője azonban elbagatellizálták az ügyet.

Megtudtuk, hogy a jelenlegi helyzet annyira elkeserítő, hogy a mindennapi bevásárlást sem tudják zavartalanul végezni a negyedben. Nem tudnak úgy bemenni egy boltba, hogy egy kéregető ne állná útjukat, ne botlanának gyanús alakokba.

Weisz részletesen beszámolt arról is, hogy megszűnt a polgárőrség, fellazították a közösségi együttélés szabályait, például már nem tilos lépcsőházakban életvitelszerűen tartózkodni.Ez szerinte oda vezetett, hogy a lakók most már csak a rendőrséghez fordulhatnak segítségért, ha illetéktelenek, például hajléktalanok, költöznek be a társasházakba. Weisz szerint az egyik legnagyobb gond a városvezetés szemléletében rejlik: a liberális városvezetés a rendészeti kérdéseket kizárólag szociális kérdésként kezeli. Ők úgy hívják, hogy emberarcúság, azaz a renitensek azt csinálnak, amit akarnak, addig amíg vér nem folyik.

A megoldást szerinte újra a közbiztonság helyreállítása jelenthetné. Hozzátette: jelenleg nincs elég önkormányzati rendész, korábban a közterület-felügyelet magasabb létszámmal dolgozott. Weisz úgy látja, hogy az önkormányzat támogatásával újjá lehetne szervezni a polgárőrséget is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW Bulvár/Máté Krisztián)