Drogosok tartják rettegésben Józsefvárost + videó

Egyre nagyobb problémát okoznak a lépcsőházakban randalírozó droghasználók Józsefvárosban – írja a Metropol. A helyiek arról számoltak be, hogy a dílerek és a fogyasztók ellehetetlenítik az életüket, az önkormányzat pedig tétlenül nézi a helyzet súlyosbodását. A Fidesz szerint zéró toleranciára van szükség, és azonnali, határozott fellépés kell a drogkereskedők ellen.

A lap szerint Radics Béla fővárosi fideszes képviselő és Kozma Lajos, a kerület egyik közös képviselője a napokban ellátogattak egy Leonardo Da Vinci utcai társasházba, ahonnan bejelentést kaptak, hogy drogelosztóként működik. Egy ott lakó férfi, aki korábban börtönben is ült, azt mondta:

Vannak drogproblémák, küldjenek ki kommandósokat. De elköltözött innen a díler. Herbál, zene, amit akarsz, itt minden volt. A múltkor tizennégyen itt ültek a lépcsőházban, az asszony nem is mert lemenni. Randalíroztak, tengernyi tű volt körülöttük.

A ház lakói arról is beszéltek, hogy folyamatosak a rongálások és a betörések, a kaput rendszeresen berúgják, a javítási költségek pedig már több százezer forintra rúgnak. A Metropol szerint az egyik közös képviselő arról számolt be, hogy egyes társasházakban

évente harmincszor kell zárat cserélni, mert a droghasználók és dílerek rendszeresen visszatérnek.

Radics Béla szerint a problémát a jelenlegi városvezetés nem kezeli megfelelően. – A Tisza Párt által támogatott Karácsony Gergely-féle – de a baloldali kerületvezetésekre általában is jellemző – ultraliberális, megengedő stratégia és szemlélet csak tetézi a bajt – mondta a politikus, hangsúlyozva, hogy a megelőzésre és a droghelyzet felszámolására kellene koncentrálni.

A fővárosi Fidesz képviselője szerint egyes kerületek már „megfertőződtek” a drogkereskedőktől, és különösen veszélyes az a gyakorlat, hogy patkányméreggel átitatott dohánnyal kevert herbált árulnak.

Ezek az emberek olyan állapotba kerülnek, hogy akár nappal, akár éjjel közveszélyesek, és ezt nem lehet engedni

– fogalmazott.

A Metropol arról is beszámolt, hogy a napokban Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő is felhívta a figyelmet a problémára, míg Szentkirályi Alexandra fideszes frakcióvezető és Horváth János kormánybiztos is a helyszínen tájékozódtak. A Fidesz szerint Budapest drogproblémájának kezeléséhez elengedhetetlen a zéró tolerancia bevezetése, és határozott rendészeti intézkedések szükségesek.