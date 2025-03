Ferencz Orsolya: Ide csalogatják a főváros összes drogfüggőjét

– Ilyen tűkből kerül mostanában egyre több Józsefváros utcáira és tereire – mutatta Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő közösségi oldalára feltöltött videójában. A fideszes képviselő kesztyűben mutatott be egy fecskendőt, amihez hasonlók hevernek Budapest utcáin. Emlékezett: éppen úgy, mint a 2010-es évek elején, amikor a Kék Pont nevű „tűosztogató” alapítvány Józsefvárosban fejtette ki áldatlan tevékenységét, amíg a helyiekkel közösen el nem zavarták őket.

– Sajnos azonban a baloldal visszahozta a kerületbe ezt a drogliberalizációért küzdő szervezetet. Ez ellen újra és újra fel kell emelnünk a hangunkat.

Jámbor András nem érti, miért romlik a közbiztonság Józsefvárosban és Ferencvárosban. Pedig nem nekem, hanem Baranyi Krisztinának és Pikó Andrásnak kellett volna szegeznie a kérdést, hogy miért romlik a közbiztonság és a droghelyzet 2019 óta, amióta ők a polgármesterek

– hangsúlyozta Ferenc Orsolya. Hozzátette: Józsefvárosban a baloldali polgármester egyik első lépése volt, hogy felszámolta a kerületi polgárőrséget, de nem állt meg itt. Eltörölte a közbiztonságot erősítő rendeleteket és elmulasztotta megerősíteni a közterület-felügyelet állományát.

– Most pedig az olyan szervezetek Józsefvárosba telepítésével, mint a Kék Pont, ide csalogatja a főváros összes drogfüggőjét. Mindezeknek meg is van a sajnálatos eredménye: 2019 óta folyamatosan romlik a közbiztonság és a droghelyzet Józsefvárosban, de nem jobb a helyzet Ferencvárosban sem – mondta. Az országgyűlési képviselő kitért arra is: amíg Jámbor András Pikó Andrással és Baranyi Krisztinával karöltve leépíti a közbiztonságot, a magyar kormány mindent megtesz a közbiztonság erősítéséért. Példaként említette:

2010 óta hatvan százalékkal csökkent a bűncselekmények száma.



– Elfogadtuk Európa legszigorúbb büntető törvénykönyvét, ami lehetővé teszi, hogy a hatóságok szigorúan lépjenek fel a bűnelkövetőkkel szemben.

Zéró toleranciát hirdettünk a drogterjesztők ellen, megalakítottunk egy drogellenes akciócsoportot, amelynek köszönhetően napi szinten zajlanak az elfogások

– sorolta, majd úgy folytatta: Jámbor Andrásnak eddig egyetlen érdemi javaslata sem volt a közbiztonság erősítésére vagy a droghelyzet megoldására.

– Nem is kérünk tőle tanácsot, hiszen szélsőséges szervezete maga az erőszak. Emlékezetes, ő volt az, akinek az antifa cimborái ártatlan járókelőket vertek agyba-főbe Budapest utcáin. Az ő mozgalmának a tagja támadt rá vasrúddal a Józsefvárosi Fidesz iroda ajtajára, ráadásul Jámbor András képes volt behozni a parlamentbe és áldozatként bemutatni a saját munkatársát, azt a nőt, akinek

az otthonában hetvenezer pedofil felvételt találtak.

Ezek után már csak egy költői kérdésem lenne. Biztos Jámbor András az, akinek számít a szava a közbiztonság kérdésében? – zárta gondolatait Ferencz Orsolya.

Borítókép: Kormánypárti képviselők Józsefvárosban (Fotó: Facebook)