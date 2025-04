A Hír TV élőben közvetíti Ferenc pápa temetését + videó

A Hír TV szombaton reggel nyolc órától élő műsorral készül Ferenc pápa temetése alkalmából – hívta fel a figyelmet a televízió. A Vatikánból élő közvetítést adnak a temetésről 10 órától.

A tervezetten délután két óráig tartó műsor vendége lesz

Érszegi Márk Aurél Vatikán-szakértő,

Böjte Csaba és Lóránd testvér,

Regőczi László, aki találkozott és levelezett is Ferenc pápával,

Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője,

Hajdú István biztonságpolitikai szakértő,

Tarcsay Péter Vatikán-szakértő és

Monostori László.

Az adás folyamán többször is élőben jelentkezik Rómából Jánosi Dalma és Kukaj Zsuzsanna. Szerepel majd Illés Péter Szentév című összeállítása és a Radarnak az a része, amely azokról a zenészekről szól, akik találkoztak Ferenc pápával.

A helyszínről bejelentkezik majd Váczi Gergő, a TV2 újságírója is, aki az eseményen részt vevő Orbán Viktor kormányfővel készít exkluzív interjút.

Az eseményről és a miniszterelnöki interjúról a Magyar Nemzet internetes kiadása élő tudósításban számol be.

Rendkívüli műsorváltozás lesz szombaton a közszolgálati médiában is, Ferenc pápa temetését élőben közvetíti a Duna, a Duna World és a Kossuth rádió is – írja a Bors. A szertartás a TV2-n is látható lesz.

A közszolgálati műsorokról ide kattintva olvashat részletesebben.