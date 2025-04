Két lehetőség van az emberek előtt, a tiszások már választottak

A nagyvárosokban a polgárok nyertek, de volt, aki vesztese volt Magyarországon is az EU-s csatlakozásnak – mondta Lázár János a tegnapi Lázárinfón, amelyről most egy részletet is megosztott a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter jelezte: már tudjuk, hogy mit jelent az, hogyha kinyílnak a határok, bejönnek a nagyáruházak, bejönnek a multinacionális bankok, energiaszolgáltatók.

Lázár János szerint két lehetőség van a magyar választók előtt Fotó: Mediaworks

Ugyanezt akarják az ukránokkal a franciák és a németek, és mi ezeknek nem vagyunk hajlandók lefeküdni

– jelentette ki Lázár János. Majd rámutatott: miután ez egy óriási biznisz, egy óriási érdek, ezért nyilvánvaló, hogy Brüsszel egy olyan kormányt akar Magyarországon, aki ukránpárti és ukránbarát. Ezért hangoznak el azok a minősíthetetlen szavak magyar politikus szájából Brüsszelben, hogy ami jó a Tisza Pártnak, az rossz Magyarországnak, ami rossz Magyarországnak, az jó a Tisza Pártnak – tette hozzá.

Magyar Péter egy embere Brüsszelben világosan fölfedte a haditervet: minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb lesz a Tisza Pártnak, és Brüsszelnek az az érdeke, hogy legyen egy EU-párti, egy ukránpárti kormánya Budapesten a brüsszelieknek, hogy az érdekeiket tudják érvényesíteni – emlékeztetett a miniszter.

Két lehetőség áll minden magyar választópolgár előtt: vagy olyan embereket támogat, akik lefekszenek Brüsszelnek, vagy olyan embereket támogat, akik kiállnak a magyarok érdekei mellett

– hívta fel a figyelmet Lázár János.