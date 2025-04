Kimosdatnák a Tisza Pártot a botrányból

Most megjelentetnek egy alternatív fordítást Kollár Kinga beszédéből, „amely kontextust ad, amely mindent megmagyaráz” – jelezte Dömötör Csaba. Hozzátette: azzal is próbálkoznak, hogy a miniszterelnök is mondott korábban hasonlókat még 2010 előtt, de ez egy „fake news”, mert ott akkor egy szó nem esett az uniós forrásokról.

A helyzet az az, hogy bármilyen fordítást alkalmaznak, bármilyen tolmácsot vetnek be, vagy fordítószoftvert, mindenki nagyon jól értette, hogy miről beszélt Kollár Kinga

– jelentette ki az EP-képviselő. Majd rámutatott: „arról beszélt, hogy mennyire hatékony az uniós források visszatartása, mert ez kárt okoz a gazdaságnak, ami jól jön nekik a választásokon.

Ezt magyarázni nem lehet, egy dolgot lehet, na azt várjuk

– tette hozzá Dömötör Csaba.

Mint azt megírtuk, Magyar Péter egyik tiszás EP-képviselője, Kollár Kinga Brüsszelben egy tanácsülésen beszélt arról, hogy az ellenzék esélyeit javítja, hogy az uniós forrásokkal zsarolják Magyarországot. Mint mondta, emiatt ötven kórház felújítása is csúszik, és ez a magyar embereket rosszul érinti, a Tisza Párt választási esélyeinek viszont jót tesz.