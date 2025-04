Lezárták az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalát Lébénynél

Kigyulladt egy kamion az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Lébénynél, ezért a sztrádát lezárták – közölte kedden a Katasztrófavédelem az MTI–vel.

Azt írták, hogy a raklapokat szállító jármű teljes terjedelmében ég; a lébényi és a győri hivatásos, valamint a lébényi önkéntes tűzoltók öt vízsugárral oltják a lángokat.

Ahogy korábban a Magyar Nemzet is megírta, több helyen torlódásra kell számítani az országban. A ragadós száj- és körömfájás nevű fertőző állatbetegség miatt egyre több ország vezet be határellenőrzést. Szlovákia és Ausztria után most Horvátország is csatlakozott: április 15-étől a Letenye (Gorican) és Udvar (Dubosevica) határátkelőhelyeken csak fertőtlenített járművel léphetnek be azok, amelyek párosujjú patás állatokat – például sertést, szarvasmarhát – vagy azokból készült termékeket szállítanak.