Elesett az M1-es, 20 kilométeres a dugó

Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Inárcs térségében, a 39-es kilométernél munkavégzés miatt csak a belső sáv járható. A kialakult torlódás elérte a három kilométert – ismertette az Útinform.

A 11-es főúton, Visegrádon két személygépkocsi összeütközött. A 44-es kilométernél csak a fél útpálya járható.

A magyar-osztrák határszakaszon, Hegyeshalomnál az M1-es autópályán

meghaladta a 20 kilométert a kilépő kamionsor.

Száj- és körömfájás járvány miatt több határon is ideiglenes korlátozásokat vezettek be. A szlovák-magyar kishatárokat a pozsonyi, nagyszombati és nyitrai régióban a három és fél tonnánál nehezebb járművek előtt zárva tartják, a párosujjú patás állatokat csak Parassapuszta határátkelőn lehet szállítani.

A nagy határátkelőkön fertőtlenítő kapus kezelés után szabad az áthaladás a járművek számára Rajka, Vámosszabadi, Komárom, Esztergom, Parassapuszta határállomásokon.

Óvintézkedések a száj- és körömfájás járvány megfékezésére (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A magyar-osztrák határszakaszon több átkelőt is teljesen lezártak a forgalom elől Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyékben. Emiatt nem lehetséges az átlépés az alábbi határokon:

Ólmod – Borsmonostor

Ágfalva – Somfalva

Harka – Sopronnyék

Sopronkövesd – Malomháza

Zsira – Locsmánd

Jánossomorja – Mosontarcsa

Albertkázmérpuszta – Féltorony

Rajka – Németjárfalu

Szerbiai kerékpáros fiatalok a napokban Magyarországra érkeztek, majd április 7-én, hétfőn érik el Rajkát, ahonnan Szlovákia felé bringáznak tovább. Az egyetemisták Újvidékről érkeztek és Strasbourgba tartanak. A kerékpárosok rendőri biztosítással közlekednek. A forgalmasabb csomópontokban rendőri irányítás és a forgalom néhány perces megállítása is lehetséges.