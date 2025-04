Ragadós száj- és körömfájás: Szlovákia a magyar gyakorlatot követi

A szlovák belügyminiszter azt közölte, hogy a ragadós száj- és körömfájás betegséggel érintett telepek körül 10 kilométeres hatósugarú körben belépési ellenőrzéseket vezetnek be, hat körzetben. Azt is elmondta, hogy a következő héten összesen 93 nagygazdaságban tartanak ellenőrzéseket. A belépési ellenőrzések a belügyminiszter szerint két hétig tartanak, és hétfőtől megkezdődnek. Ellenőrzik a telepeken a fertőtlenítést, illetve azt is, hogy illetéktelenek ne léphessenek be, és ne szállítsák el titokban az állatokat – számolt be a felvidéki portál.

A szlovák hatóságok a magyar gyakorlatot követik a ragadós száj- és körömfájás megfékezésében (Fotó: HM-ZRÍNYI)

Új ragadós száj- és körömfájásos esetet nem jelentettek

Háromszáz tenyészetben végzett ellenőrzést a hatóság, és egyikben sem erősítették meg a ragadós száj- és körömfájást, így új esetet nem jelentettek. Az ellenőrzéseket az állategészségügyi ellenőrök, rendőrök, katonák és pénzügyőrök közösen végzik. A hadsereg jelenléte a helyzet súlyosságát is jelképezi.

A rendőrök jelenléte ez ellenőrzéseknél hasonló a magyar gyakorlathoz, amiről Nagy István agrárminiszter bejelentése szerint szombaton Magyarországon is döntés született. Hazánkban teljes erővel zajlik a védekezés Győr-Moson-Sopron vármegyében. Ahogy korábban írtuk, Nagy István agrárminiszter vasárnapi mosonmagyaróvári sajtótájékoztatóján elmondta: továbbra sincs új kitörés, négy telep érintett a vírus fertőzésével. Két telepet már mentesítettek, a másik két telepen pedig zajlik a mentesítés. A fertőzéssel érintett telepeket zárlat alá vonták és a lehető legszigorúbb ellenőrzés alatt tartják – emelte ki. „Mindent elkövetünk azért, hogy a vírus ne tudjon onnan kijutni” – mondta, hozzátéve, hogy megerősítették a fertőtlenítési pontokat, szigorították a telepeknek az őrzését és ellenőrzik a járványügyi szabályok betartását, mert emberi tényező nem lehet a vírus terjesztője.

A kormány Állategészségügyi Operatív Törzset hoz létre, együttműködik a szomszédos országokkal és a nemzetközi állategészségügyi szervezetekkel is a hatékony védekezés érdekében.