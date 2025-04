Magyar Péter a saját családját is elárulta, hogy politikai karrierjét építse

Éles hangvételű nyilatkozatot tett Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója péntek este közzétett Facebook-videójában. A politikus szerint Magyar Péter „gyakorló elmebeteg”, aki napi szinten hazudik, és „a saját családját is elárulta, hogy politikai karrierjét építse”.

A felvétel a pátyi fórum után készült, ahol újságírói kérdésekre válaszolt. Lázár János korábbi „kullancsozó” kijelentéséről is kérdezték, mire Menczer úgy reagált, szerinte általában is fontos a mértéktartás, de „egy kullancsot ő is ismer, aki időközben poloskává változott”. Hogy kire gondolt, azt nem nevesítette, de a kontextus alapján nem nehéz következtetni.

Menczer visszautasította, hogy ő lenne „felelős” Magyar Péterért a Fideszben, de elismerte, hogy sokat foglalkozik vele, mert „valakinek ezt a feladatot is el kell végeznie”. Úgy fogalmazott: „Bár önöknek igazuk van abban, hogy ennek a feladatnak jelentős része rám jut, én pedig nagy alázattal és tudomásul véve, hogy egy gyakorló elmebeteggel van dolgom, ahogy a miniszter mondta, gyógypedagógusokra jellemző türelemmel végzem.”

A Tisza Párt országjárásán történt önkénteseket ért inzultusokra reagálva azt mondta, semmilyen erőszakot nem támogat, ugyanakkor szerinte a politikai agressziót „Magyar Péter hozta be” a közéletbe. Hozzátette: „Gyurcsányon edződtem, láttam már sok mindent, de ilyet, mint ő, még nem.”

A fideszes politikus kitért arra is, hogy a mértéktartást fontos erénynek tartja. Úgy fogalmazott: ha valaki tehetős, azzal nagyobb társadalmi felelősség is jár.

Menczer videójában többször utalt arra, hogy a választásokig még sok idő van, és „biztos benne, hogy fognak még találkozni” Magyar Péterrel. Úgy fogalmazott: „Egyre gyávább és egyre gyengébb.”