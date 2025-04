Menczer Tamás: Hadházy Ákos hazugságokkal toboroz!

Hadházy Ákos hazugságokkal toboroz – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója jelezte: az ellenzéki képviselő a „hétvégén benevezett a ki tud nagyobbat hazudni versenybe az ellenzéknél”.

Hadházy Ákos olyan helyeken látja a miniszterelnököt, ahol ott sincs Fotó: Facebook

Először Magyar Péter vizionált zebrát és pánikszobát, most Hadházy hazudik mindennap egy hatalmasat – jelentette ki a kommunikációs igazgató.

Ma épp a miniszterelnököt vélte felfedezni egy hajón az izraeli miniszterelnökkel, ahol ott sem volt

– hangsúlyozta Menczer Tamás. Majd jelezte: így toboroz aktivistákat a Budapestet megbénító pride-hídfoglalásra.

Hol a vége?

– tette fel a kérdést. Hozzátette: ezeknek egy szavát sem szabad elhinni.

Hadházy Ákos a közösségi oldalán osztott meg néhány homályos képet egy hajóról, amelyről kétségbeesetten igyekezett bebizonyítani, hogy Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu is a fedélzetén van. További képeket is csatolt – vélhetően egymástól független jelen lévő – rendőrökről, valamint az izraeli miniszterelnök tiszteletére a hidakra kirakott izraeli zászlókban is összeesküvést látott.