Motorbaleset miatt állt a forgalom az 5-ös főúton

Vasárnap délután baleset történt az 5-ös főúton, Pálmonostora közelében – közölte a Tények online kiadása. Egy utánfutót húzó furgon Kiskunfélegyháza irányába haladt, majd balra akart lekanyarodni egy földútra. A mögötte érkező motoros ekkor csapódott a furgonba, az ütközés következtében pedig az úttestre zuhant.

A motorost a mentők kórházba szállították, a furgon vezetője sérülés nélkül megúszta a balesetet.

A tudósítás arra is kitért, hogy nem messze innen korábban már több halálos baleset is történt, az egyikre egy útszéli emléktábla is emlékeztet.