Nehéz sorsú kisgyerekes családoknak segíthetünk ezen a hétvégén

Nehéz sorsú kisgyermekes családok számára szervez adománygyűjtést két szervezet, hogy húsvét és a tavaszi szünet idejére se maradjon üres a nélkülözők asztala. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE), valamint a CBA és Príma bolthálózat közös adománygyűjtő akciója során arra kéri a vásárlókat, hogy aki teheti, vegyen a szükségesnél egy-két termékkel többet, és adja le az áruházi gyűjtőpontokon április 11–13. között.

A gyűjtés során főleg a következő termékek adományozására buzdítják a vásárlókat: tésztafélék, rizs, konzervek, kakaó, pirospaprika, dió, mák, puding, babaápolási termékek, mosó- és tisztítószerek, apró játékok.

A „Húsvéti szeretetkosár” akció országszerte összesen 28 helyszínen zajlik, a gyűjtésben résztvevő áruházak listáját ezen a linken nézheti meg.

„Szülőként, nagyszülőként és a NOE elnökeként úgy gondolom, hogy ez az alkalom ismét nagy segítséget jelenthet a családok számára a húsvéti ünnepek előtt: segítség azoknak, akik ajándékot kapnak, hiszen a gyermekek számára ez egy különleges időszak, és egy ilyen meglepetés sok örömet szerezhet nekik.

Másrészt pedig felelős szülőként fontosnak tartom, hogy gyermekeink figyelmét önmagukról egy kicsit társaik felé irányítsuk – azokra, akik szívesen részesülnének ajándékban, de erre különböző okokból nincs lehetőségük

– fogalmazott Herbert Gábor, a NOE elnöke.

Sok kisgyermeknek a húsvéti finomság csak ábránd marad. Forrás: Pexels

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a gyűjtés kapcsán így nyilatkozott, a kormányzati segítséget és támogatásokat jól kiegészítik az ehhez hasonló akciók. „Jelenleg harmincféle családtámogatási intézkedés segíti a magyar családokat, idén megtörténik a családi adókedvezmény megduplázásának első lépése, valamint Európa legjelentősebb családi adócsökkentési programját jelentettük be, amelyről az Országgyűlés már a jövő héten tárgyalhat. Köszönöm, hogy a NOE és a CBA a már megszokott karácsonyi mellett most húsvétkor is megszervezte ezt az akciót, biztos vagyok benne, hogy a szeretetkosár ezúttal is meg fog telni” – fejezte ki reményeit az államtitkár.

A gyűjtés során befolyt adományokból ajándékcsomagok készülnek majd, melyeket az egyesület még húsvét előtt eljuttat a legrászorulóbb kisgyermekes családokhoz, ezzel is hozzájárulva az ünnep öröméhez.