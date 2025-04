Palkovics László elmondta, hogyan gyárthat humanoid robotokat Magyarország

A kormánybiztos a március végi izraeli látogatása kapcsán kiemelte, látott olyan dolgokat Izraelben, amit a véleménye szerint Magyarországnak is át kellene vennie. Palkovics László a látogatásakor Lantos Csaba energiaügyi miniszter delegációjához csatlakozott. A miniszter a Magyar–Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottságot is vezeti.

Humanoidok gyártása kezdődhet el Magyarországon az izraeliekkel. Fotó: iLexx / Pexels

A kormánybiztos az útja során találkozott Amnon Shashua professzorral, a Mobileye közlekedésirányítási rendszert fejlesztő cég alapítójával, valamint számos innovatív tech cég vezetőjével. Magyarország már számos projektben működik együtt az izraeliekkel, és az új lehetőségek ezeken az együttműködéseken alapulnak.

A mesterséges intelligencia területén nagyon sok lehetőség van az innovatív megoldásokra. Egy izraeli fejlesztés eredményeképpen az év végén már olyan robotokat fognak egyes kereskedelmi cégeknek szállítani, amelyeket olyan munkákra fogják bevetni, amiket az emberek nem tudnak elvégezni.

Shashua professzor szerint

a robotok már piacra kész állapotban vannak. Ezek a humanoidok már úgy mozognak, mint az emberek, és olyan részletekre is figyeltek a tervezésüknél, mint az emberi csípőmozgás.

A kormánybiztos szerint ezek a robotok üzletileg is jó befektetések, hiszen folyamatosan tudnak dolgozni, és olyan munkákra is be le lehet fogni őket, amire az embereket nem.

A humanoidok nyelvi kommunikációra is képesek, azaz hanggal is lehet utasításokat adni nekik.

Magyarországgal kapcsolatban most azon tanakodnak, hogy kik tudnák ezeket a robotokat legyártani. Tekintettel arra, hogy a gyártás algoritmusai nagyban hasonlítanak az autók gyártásánál alkalmazottakéhoz, Palkovics úgy véli, hogy aki tud autót gyártani, az robotokat is tud.

Most azon dolgozunk, hogy találjunk olyan partnert, aki ilyen robotokat képes gyártani Magyarországon

– árulta el a politikus.

Persze, a hír hallatán a legtöbb ember ráncolja a homlokát, hiszen attól tartanak, hogy ezek a "műemberek" majd az ő munkájukat fogják elvenni. Azonban a kormánybiztos szerint szó sincs erről, sőt, éppen ellenkezőleg!

A robotok technikailag nem fognak tőlünk munkát elvenni, sőt, inkább lehetőséget teremtenek, hiszen van egy csomó olyan dolog, amire nincs elég ember, vagy nem tudjuk elvégezni. Ezekre a robotok tökéletesen alkalmasak

– mondott ellent az aggodalmakra a kormánybiztos.

Az innovatív lehetőségek kapcsán beszélt az önvezető autókról is, ahogy fogalmazott:

2016 óta engedélyeztük, hogy biztonsági sofőrrel teszteljék az önvezető autókat az országutakon, előzetes bejelentéssel. Most próbáljuk a német szabályozást átvenni, hogy a négyes szintű önvezetés sztenderd funkcióként jelenhessen meg

Palkovics László részletesen beszámolt a felhőalapú közlekedésirányító rendszer magyarországi alkalmazásáról is, amelynek az a lényege, hogy a közlekedéssel kapcsolatos minden elérhető információt egy felhőben tárolnak:

Budapesten is lenne egy felhő, ami autonóm autókat irányítana. Közben feltérképezzük a fővárost abból a szempontból, hogyan szoktak közlekedni a járművek.

Ennek a rendszernek az az egyik legfontosabb előnye az, hogy képes a legváratlanabb eseményekre is felhívni a figyelmet, ezáltal a közlekedés jóval biztonságosabbá tud válni.

Az egykori miniszter úgy véli, az izraelieknek, akiket a "startup nemzetnek", is hívnak, az az egyik legnagyobb előnyük, hogy egy sikertelen vállalkozás esetén sem esnek kétségbe, tanulnak a kudarcokból, és ezekkel a tapasztalatokkal gazdagodva folytatják a munkájukat. Úgy vélik, a kudarc is érték. Az európai emberek viszont félnek a bukásoktól és a sikertelenségtől, ami a kreativitásukra is rányomja a bélyegét.