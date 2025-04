Rapid délutáni friss – Rendőrállamot kiáltókat véd a rendőrség + videó

A Századvég friss mérése szerint a magyar lakosság többsége nem támogatja a pride-ot, mert azt érzik, hogy ez sérti a gyermekvédelmi jogokat. A kutatás részleteit lapunkban elolvashatják. Ez azért került szóba, mert ma is utcára vonulnak a rendezvény mellett kardoskodó tüntetők, akik – kollégáink szerint – már hetek óta bohóckodnak Budapest utcáin, hidakat zárnak le és több tízezer ember életét keserítik meg. Munkatársaink arról is beszéltek, már az Országos Mentőszolgálat is kénytelen volt megszólalni az ügyben, hogy a hídfoglalók legalább a mentőautókat engedjék át, mert ők életeket mentenek. Csak megjegyezzük, a botránypolitikusként emlegetett Szabó Bálintot vajon kik élesztették újra, majd szállították kórházba, miután a Dunában fürdőzött? Újságíróink szerint emberségből eddig nullára vizsgáztak a demonstrálók, sem az élet, sem a családjukhoz igyekvő emberek nem érdeklik őket, de még az sem, hogy gyermekek ülnek szüleikkel órákon át a dugóban. Kollégáink amellett sem mentek el szó nélkül, hogy éppen a tüntetők kiáltanak rendőrállamot, miközben pont a rendőrök védik őket, és arra kérnek mindenkit, ha a közlekedési káosz és egyéb dolgok miatt felháborodnak, ne vetemedjenek tettlegességre. Bővebben a Rapidban. Emellett mi követjük az eseményeket, friss információkat a Magyar Nemzet oldalán olvashatnak.