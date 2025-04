Kezdődik a mai pride-párti tüntetés, Szabó Bálint a trombitájával már a helyszínen van + videó

Ez a tüntetés egy jó példa lesz arra, amikor néhány pride-szimpatizáns tönkreteszi a városban közlekedők délutánját – összegezte a Magyar Nemzet helyszínen tartózkodó tudósítója, hogy mire számít a mai pride-párti tüntetésen. A diákok a Mikszáth téren gyülekeznek, és arra készülnek, hogy lezárják a kiskörutat, majd csatlakoznak Hadházy Ákosékhoz, akik az Erzsébet hídnál gyülekeznek.

A helyszínen már megjelent Szabó Bálint, aki az utóbbi hetek pride-párti tüntetéseinek rendre a főszereplőjévé vált. A volt szegedi önkormányzati képviselő ezúttal is öltönyben van, és nála van a trombitája is, kérdés, hogy ma este is megmártózik-e a Dunában.

Szabó Bálint már a helyszínen. Fotó: Magyar Nemzet

A Magyar Nemzet egy olvasója egyébként már ma délelőtt levideózta Szabó Bálintot, aki a József körúton hangolt az esti tüntetésre.