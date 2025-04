Megszólalt a miniszter, ez a helyzet most a kézigránátos balesetben megsérült fiatal nővel

Ukrajnát megpróbálják betuszkolni az EU-ba, amivel a magyarok jövőjét akarják Brüsszelben elvesztegetni. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyarország számára csak a hátrányok maradnának: elvesznének az uniós agrártámogatások, a tömeges olcsó ukrán munkaerő veszélyeztetné a magyar emberek munkahelyeit és a béreket, és Ukrajna belépése hatással lenne a magyar nyugdíjrendszerre is. Ukrajna eddig is a szervezett bűnözés és a drogkereskedelem egyik államalakulata volt, a háború miatt meglévő fegyverek következtében ez most többletkockázatot jelent – hangsúlyozta.