Brüsszel Magyar Péterék felmérésével támad + videó

A magyar kormány régóta kikéri az emberek véleményét a fontos kérdésekben (rezsicsökkentés, migráció stb.), és ha ezzel szembe mennek Brüsszel kérései, akkor nemet mond rájuk. Brüsszelben is gondolkodnak, és megindul a gondolkodás a taktikai táblán: ha ezzel a felállással védekezik a magyar kormány, akkor hogyan lehet mögé kerülni – fejtette ki Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Zila János, az AK elemzője. Megpróbálnak egy alternatív választói többséget felmutatni, Volodomir Zelenszkij ukrán elnök elmondta Magyar Péterék felmérésére hivatkozva, hogy a magyarok többsége azt akarja, hogy Ukrajna minél hamarabb csatlakozzon az Európai Unióhoz. Ezért nagyon fontos, hogy a kormány által szervezett véleménynyilvánító szavazáson mindenki elmondja: szeretné-e, hogy Ukrajna minél hamarabb az EU tagja legyen – tette hozzá.

A Tisza Párt a honvédelmi miniszter titokban felvett beszédével próbált visszavágni. Katonai eligazításon elhangzott beszédet felvenni nem szokás, ez hazaárulással felérő cselekedet – mondta Pindroch Tamás, az AK vezető elemzője – itt nem babra megy a játék, ezért is vizsgálja a történteket a nemzetbiztosági bizottság. Ruszin-Szendi Romuluszban mint vezérkari főnökben nem lehetett megbízni. Mert a NATO tanácskozásokon nem tartotta be a magyar kormány békepárti utasításait, háborúpárti kijelentéseket tett, felszólalásait a „Szlava Ukrajini!” (Dicsőség Ukrajnának) ukrán csatakiálltással zárta. Ez az ember most Magyar Péter főtanácsadója, egy Tisza-kormányban vélhetően a honvédelmi miniszteri posztot kapná – fejtette ki a vezető elemző.

Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásával kapcsolatban Zila János hangsúlyozta: amikor 2004-ben Magyarország és másik kilenc állam csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor a régi tagállamokban azt mondták az emberek, hogy ők ezzel nem járhatnak rosszul. A német és az osztrák munkaerőpiacra 2011-ben engedték be csak a magyar munkavállalókat, úgy, hogy a csatlakozási kérelmet 1994-ben nyújtotta be Magyarország – emlékeztetett az elemző.

Az igazság órájában szóba került az, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonult, lemondott képviselői mandátumáról és a DK elnöki posztjáról. A gyurcsányizmus tovább él, Gyurcsány felesége, Dobrev Klára mondta korábban azt, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy európai uniós pénzek ne érkezzenek meg Magyarországra – vélte Pindroch Tamás. Ennek a politikának az új kiadása Kollár Kinga és Magyar Péter – tette hozzá az Alapjogokért Központ vezető elemzője.