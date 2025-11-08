Pindroch Tamás úgy fogalmazott, a magyar miniszterelnök és az Egyesült Államok elnöke "tökéletes partnerként" tartották meg ezt a sajtótájékoztatót, ami nagy dolog, és ilyen szintű tárgyalásból nem volt túl sok a rendszerváltás óta.
Alapjogokért Központ: Magyarország világpolitikai tényező
Magyarország világpolitikai tényező a budapesti csúcs miatt is, amelynek megtartását az amerikai elnök megerősítette – hívta fel a figyelmet az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1 aktuális csatornán pénteken, Orbán Viktor és Donald Trump közös washingtoni sajtótájékoztatóját követően.
Azt mondta, a két politikus az országaik érdekét figyelembe véve kötetlenül beszélgetett; az asztalnál ült az amerikai alelnök és a Pentagon vezetője is, aminek nagy jelentősége van.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a sajtótájékoztatón a magyar kormány dicséretet kapott a bevándorlás és az energiapolitika ügyében. Hozzátette, az amerikai elnök mint az egyik legnagyobb energiatermelő ország vezetője piacot is lát Európában, és az oroszok szintén így tekintenek erre a térségre.
Kereskedelmi háború zajlik a fejünk felett
– mondta Pindroch Tamás, aki szerint a világpolitikai feszültség a nyugati világ és Oroszország között az orosz-ukrán háborúban csúcsosodik ki, aminek megoldásáról beszélni kell. Emlékeztetett, Magyarország hátrányban van azzal, hogy nincs tengeri kapcsolata, amivel Trump is tisztában van, hozzátéve, hogy több olyan európai állam is vásárol orosz nyersanyagot, amely rendelkezik tengeri kikötővel. Rámutatott, erről a magyar miniszterelnök korábban az Európai Parlamentben is beszélt, és álszentnek nevezte azt a politikát, amelyet a nyugati vezetők képviselnek Magyarországgal szemben az orosz energia miatt. Pindroch Tamás úgy vélekedett, a tárgyalások sikere azon is múlik, hogy Magyarország mentességet kap-e a szankciók alól.
További Külföld híreink
Kitért arra, hogy fontos a nukleáris energiával kapcsolatos megállapodás, amelyről a külgazdasági és külügyminiszter is nyilatkozott. Ezentúl a hadügyi kérdések témája és az űrkutatási együttműködés is rendkívül fontos a vezető elemző szerint.
Jelezte: amióta Donald Trump újra elnök, hét nagy amerikai beruházás történt Magyarországon, és továbbiak is várhatóak. Hozzátette, a magyar innováció és versenyképesség szempontjából fontos, hogy olyan cégek érkeznek, amelyek nemcsak termelnek Magyarországon, hanem fejlesztenek és kutatnak is.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij frusztrált Orbán Viktor washingtoni látogatása miatt
Az ukrán elnök ismét nyilvános kirohanást intézett a magyar miniszterelnök ellen.
Különleges ajándékot kapott Orbán Viktor Donald Trumptól
A miniszterelnök közösségi oldalán osztotta meg a meglepetést.
„Megígértük, megcsináltuk!”
Megvédtük a rezsicsökkentést – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök.
Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Csodák vannak
Ukrajna háborúban Oroszországot nem tudja legyőzni – hangsúlyozta a miniszterelnök washingtoni sajtótájékoztatóján.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij frusztrált Orbán Viktor washingtoni látogatása miatt
Az ukrán elnök ismét nyilvános kirohanást intézett a magyar miniszterelnök ellen.
Különleges ajándékot kapott Orbán Viktor Donald Trumptól
A miniszterelnök közösségi oldalán osztotta meg a meglepetést.
„Megígértük, megcsináltuk!”
Megvédtük a rezsicsökkentést – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök.
Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Csodák vannak
Ukrajna háborúban Oroszországot nem tudja legyőzni – hangsúlyozta a miniszterelnök washingtoni sajtótájékoztatóján.