Alapjogokért Központ: Magyarország világpolitikai tényező

Azt mondta, a két politikus az országaik érdekét figyelembe véve kötetlenül beszélgetett; az asztalnál ült az amerikai alelnök és a Pentagon vezetője is, aminek nagy jelentősége van.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a sajtótájékoztatón a magyar kormány dicséretet kapott a bevándorlás és az energiapolitika ügyében. Hozzátette, az amerikai elnök mint az egyik legnagyobb energiatermelő ország vezetője piacot is lát Európában, és az oroszok szintén így tekintenek erre a térségre.

Kereskedelmi háború zajlik a fejünk felett

– mondta Pindroch Tamás, aki szerint a világpolitikai feszültség a nyugati világ és Oroszország között az orosz-ukrán háborúban csúcsosodik ki, aminek megoldásáról beszélni kell. Emlékeztetett, Magyarország hátrányban van azzal, hogy nincs tengeri kapcsolata, amivel Trump is tisztában van, hozzátéve, hogy több olyan európai állam is vásárol orosz nyersanyagot, amely rendelkezik tengeri kikötővel. Rámutatott, erről a magyar miniszterelnök korábban az Európai Parlamentben is beszélt, és álszentnek nevezte azt a politikát, amelyet a nyugati vezetők képviselnek Magyarországgal szemben az orosz energia miatt. Pindroch Tamás úgy vélekedett, a tárgyalások sikere azon is múlik, hogy Magyarország mentességet kap-e a szankciók alól.