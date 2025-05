Így reagáltak a magyar vezetők az ukrán kémbotrányra

A magyarok most döntenek Ukrajna uniós tagságáról. Ez nem tetszik sem Brüsszelnek, sem Kijevnek. Ezért indulnak lejárató akciók Magyarország ellen – reagált korábban Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor az ukrán kémbotrányra.

Orbán Viktor az ukrán kémbotrány kapcsán: nem hagyjuk szó nélkül. Fotó: Fischer Zoltán

A miniszterelnök kifejtette, a lejárató akciókat nem hagyjuk szó nélkül, Magyarország megvédi magát. Hozzátette: a szükséges lépéseket megteszik. A kormányfő a Magyar Nemzet információi szerint ma összehívta a Védelmi Tanácsot Ukrajna miatt.

Mint korábban beszámoltunk róla: az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) május 9-én azt állította, hogy két Magyarországnak dolgozó kémet fogtak el, akiknek feladata volt többek között az ukrán csapatmozgások megfigyelése Kárpátalján. Még ugyanaznap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiutasított két, diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet Ukrajna magyarországi nagykövetségéről.

Ukrán propagandaháború Magyarországgal szemben

Szijjártó Péter elmondta: amióta zajlik a háború, és amióta a magyar kormány világossá tette azt, hogy nem küld fegyvereket és pénzt, nem számolja fel az energetikai együttműködést Oroszországgal, azóta folyik egy propagandaháború Magyarországgal szemben Ukrajnában, és ennek folyamatosan jönnek az újabb és újabb fejezetei, mint például előző pénteken.

Kettős mércének minősítette a baloldali sajtó részéről, hogy amikor a magyar kormány következetesen kiáll az ukrajnai magyar kisebbség 2015 óta tartó jogfosztásai ellen, akkor oroszpártisággal gyanúsítják, amikor azonban lemondanak egy egyeztetést az ügyben a propagandaháború közepette, akkor azonnal elkezdenek aggódni a kárpátaljaiakért.

Ukrán kapcsolatok és a szuverenitás

A Tisza Párt rendelkezik olyan ukrán kapcsolatokkal, amelyek sérthetik az ország szuverenitását – jelentette ki Kocsis Máté a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. A Fidesz frakcióvezetője a csütörtökön nyilvánosságra hozott honvédségi jelentésre utalva elmondta, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök a NATO-vezérkari főnöki értekezletein teljesen mást mondott Magyarország képviseletében, mint amit itthon az erről szóló jelentésében leírt. A vezérkari főnök a közgyűlések jegyzőkönyvei alapján kifejezetten ukránbarát álláspontot képviselt, emellett felszólalásait a „Szlava Ukrajini!" (Dicsőség Ukrajnának!) felkiáltással zárta – emlékeztetett.

Ezen tetteivel egyáltalán nem képviselte a mandátumát és megszegte a háború befejezésére, a fegyverszállítások leállítására vonatkozó hivatalos magyar álláspontot

– hangsúlyozta Kocsis Máté. Majd rámutatott: a csütörtökön közzétett jelentést követően Magyar Péter az egész balliberális sajtót felhasználva rátámadt a Magyar Honvédségre, és egy olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga a honvédelmi miniszter is közzétett, illetve a kormány hivatalos honlapján is megtalálható.

Nincs bizonyíték az ukránok vádjaira

A Magyar Péter által felhozott vádaknak „se füle, se farka” nem volt, ezt követően alig pár órával később az ukránok mindenféle bizonyíték nélkül azzal vádoltak két kárpátaljai magyart, hogy kémkedtek, és azon dolgoztak, hogy felmérjék az ukrán katonai erőt Kárpátalján – jelezte a frakcióvezető.

Ezek ugyan súlyos vádak, de miután semmilyen bizonyíték nincsen rá, teljesen nyilvánvaló, hogy az elmúlt évek propagandaháborújába illik bele

– emelte ki Kocsis Máté. Majd így fogalmazott: „van egy ukránbarát egykori altábornagy, ahogy egyébként a szakzsargon hívja, fennáll a gyanúja annak is, hogy be van ütve az ukránokhoz, tehát hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolatai lehetnek, ez az ő esetében külön vizsgálatot érdemelne”. Az eseményláncolat „teljesen nyilvánvaló” következtetése szerint fennáll a gyanúja annak, hogy ez a kapcsolat maga Ruszin-Szendi Romulusz volt – tette hozzá.

A velünk szemben álló politikai erő, a Tisza Párt rendelkezik olyan ukrán kapcsolatokkal, amelyek, mondjuk úgy, hogy sérthetik az ország szuverenitását

– hívta fel a figyelmet. A frakcióvezető emlékeztetett: a következő hetekben fontos döntést kell meghozniuk a magyaroknak a véleménynyilvánító szavazáson, Ukrajna gyorsított csatlakozása pedig „húsbavágó”, nemcsak a gazdasági, társadalmi, hanem a közbiztonsági helyzetét is meghatározhatja Magyarországnak.

Menczer Tamás: Magyar Péter árulásra készül

„Ez árulás” – fogalmazott Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a volt vezérkari főnök egyértelműen utalt arra, hogy amennyiben Ukrajna az Európai Unió vagy a NATO tagjává válik, Magyarország katonai erőket küldhetne a háború sújtotta országba.

Lázár János miniszter pedig a nemzet lehallgatótisztjének nevezte Magyar Pétert, és arról beszélt: teljesen világosan látszik az az elmúlt napok eseményeiből, hogy a Tisza Párt, Magyar Péter és az ukránok összejátszanak nyíltan és a háttérben is.

Borítókép: Ukrajna miatt ma összeül a Védelmi Tanács (Forrás: Miniszterelnökség.hu)