Márki-Zay Péter sérteget, de a felelősséget már nem vállalja

Márki-Zay Péter egymilliós bírságot kapott, mivel még a 2022-es választás előtt több mint hússzor „nemzetközi körözés alatt álló iszlamista terroristának” nevezte Jordánia tiszteletbeli konzulját, Zaid Naffat. A hódmezővásárhelyi polgármester azt is állította, hogy a férfi letelepedési kötvénnyel érkezett Magyarországra. A bíróságon kiderült, hogy Márki-Zay Péter hazudott. Állítása szerint egy szír terroristával keverte össze a jordán üzletembert – írja a Délmagyar.

Fotó: MTI/Lehoczky Péter

Zaid Naffa nagy nyilvánosság előtt elkövetett, jelentős érdeksérelmet okozó becsületsértésért perelte be akkor Márki-Zay Pétert. Polgári per és büntetőper is zajlott ebben az ügyben.

A büntetőpert Márki-Zay Péter megrovással úszta meg, a polgári per vége egymilliós sérelemdíj lett.

Ezt azonban a polgármester nem fizette be, Zaid Naffa ezt megelégelte és végrehajtást indíttatott. A bíróság által kirótt összeget ráterhelték Márki-Zay Péter házára.

Az elítélt polgármester most azzal próbálkozik, hogy a támogatóitól szedje össze a rá kirótt összeget, csakúgy, mint korábban. Márki-Zay Péter ellen az elmúlt hét évben legalább harminc becsületsértési, rágalmazási ügy indult a bíróságokon.

Többek szerint Márki-Zay Péter azzal, hogy nem fizette meg a bíróság által kirótt összeget, méltatlanná vált a tisztségére. Ezzel kapcsolatban Angyal Zsolt, Hódmezővásárhely jegyzője közleményben tudatta, hogy „Dr. Márki-Zay Péter polgármesterrel kapcsolatosan az Mötv. 38. § (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott, az Mötv. szerinti méltatlanság miatti eljárásra okot adó tényről, bírósági döntésről a Polgármesteri Hivatalhoz nem érkezett semmilyen hivatalos információ, adat”.

A teljes cikket ide kattintva olvashatják.