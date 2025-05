Orbán Viktor visszaszólt Gyurcsányéknak: orosz függés ügyben a szakértelem önöknél van!

Orbán Viktor miniszterelnök legújabb Facebook-videójában megosztott egy részletet a tegnapi azonnali kérdések órájából. A gyurcsányista Arató Gergely azzal vádolta a kormányt, hogy az unióból kilépne, és helyette orosz függésbe taszítaná az országot. A kérdés, miszerint az Európai Unió alternatívája valóban az orosz kapcsolat, a politikai diskurzus egyik legforróbb témájává vált.

„Hogy kik kedvelik az orosz függést, azt javaslom, hogy otthon beszéljék meg, ilyen pártcsaládi körben szerintem ott ön hasznos tanácsokat fog kapni! Orosz függőségünkben a szakértelem önöknél van” – válaszolta Orbán Viktor a kérdésre a hétfői parlamenti ülésen.

A miniszterelnök kifejtette, hogy Magyarország érdeke, hogy saját nemzeti érdekeit követve alakítson ki kapcsolatokat mind a Nyugattal, mind a Kelettel. A kormány eddigi politikája továbbra is arra összpontosít, hogy a magyar gazdaság és energiaellátás stabil maradjon, és hogy az ország szuverenitása ne kerüljön veszélybe semmilyen nemzetközi politikai nyomás hatására.

Orbán Viktor ezenkívül hangsúlyozta, hogy Magyarország az energiabiztonság érdekében eddig is sikeresen tárgyalt Oroszországgal, és hogy a kormány számára nem a politikai ideológia, hanem a gyakorlati érdekek számítanak. Az orosz kapcsolatok kérdése tehát nem csupán politikai szempontból, hanem gazdaságilag is kiemelt fontosságú, és a miniszterelnök szerint Magyarország továbbra is erősíteni fogja ezt a kapcsolatot, amíg az megfelel az ország érdekeinek.