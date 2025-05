Rapid délelőtti friss – Felhatalmazás nélkül ígérgetett Ruszin-Szendi Romulusz +videó

A Tisza Párt embere még vezérkari főnökként folytatott kettős beszédet, ugyanis Ukrajnának a fronton tett látogatása után azt mondta, hogy hazánk mindenben támogatja a háborút, itthon ennek az ellenkezőjét állította. Közben Magyar Péter most is atombombát akart ledobni, de a hangfelvétel, amelyet bedobott a köztudatba, egy semmitmondó szösszenet lett. Ezt a két témát elemezte a Rapid délelőtti műsorában Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője.

A Kormányinfón is szóba került mindkét téma, amelyet kollégáink tovább elemeztek. Ruszin-Szendi Romulusz lényegében kettős beszédet folytatott, az ügyben már vizsgálat is indult. Huth Gergely szerint azért is megdöbbentő ez az ügy, mert nem a hivatalos magyar álláspontot képviselte egy háborús helyzetben, és még hazudott is. Hozzátette azt is, hogy a politika ezt nyilván jól megvitatja a saját szintjén, de ennek sokkal durvább következményei is lehetnek. Emlékeztetett, hogy a tábornokot nagyon sokan egy hangoskodó, mellét döngető, narcisztikus figurának írták le, vagyis Magyar Péter személyében megtalálta a zsák a foltját.

Ha már a Tisza-vezér, akkor nézzük is, mivel fenyegetőzött! Kiszivárogtatott egy hangfelvételt, amelyen a honvédelmi miniszter csupán annyit mondott, hogy erős hadseregre van szükség. Ez lett volna Magyar Péter hatalmas leleplezése. Minderről bővebben a Rapidban.

Borítókép: Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője (Fotó: Képernyőkép -YouTube)