Sorsfordító – A Rákóczi-szabadságharc + videó

Kevés szó esik napjainkban a Rákóczi-szabadságharcról. Sorsfordító című podcast műsorunkban a fontos történelmi esemény – amely hosszan elhúzódott – előzményeiről és miértjeiről láthatnak, hallhatnak részletes elemzést. A hosszan átívelő történelmi áttekintésben Mészáros Kálmán, a Hadtörténet Intézet és Múzeum kutatója volt Vésey Kovács László műsorvezetőnk segítségére.

A fejedelemségektől Rákócziig sok történelmi eseményt felidézett vendégünk, olyanokat is, amit örökül hagytak elődei, és azokkal nem tudott szakítani.

Átvették az adásban a török uralmat, kitértek Zrínyi Ilonára, Munkácsra, valamint a katolikus és protestáns ellentétekre is, mire rátértek Rákóczi zászlóbontására, ahol a kurucok között is több vallás és nemzetiség is megjelent.

Az 1703-ban kezdődött szabadságharc Mészáros Kálmán szerint Közép-Európa egyik leghosszabb küzdelme volt, amely parasztfelkelésként indult, de rendi mozgalom volt.

Vendégünk hosszasan elemezte azt is, hogy Esze Tamás miért halt meg, milyen konfliktusok voltak. Fontos és érdekes részletek a Sorsfordítóban, minden, ami az általános történelemtudásunkból kimaradt.