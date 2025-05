Szentkirályi Alexandra a Harcosok Klubja rendezvény helyszínéről jelentkezett + videó

– Az elmúlt órákban ti is láthattátok, hogy a Harcosok Klubja nagy rendezvényére készülünk – kezdte új Facebook-videóját Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője.

Az esemény főszónoka Orbán Viktor miniszterelnök lesz. A beszédet élőben közvetíti a Hír TV és a miniszterelnök Facebook- és YouTube-csatornája is, valamint a Magyar Nemzeten is lehet majd követni. A rendezvényen a kormányfőn kívül beszédet mond Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz–KDNP frakcióvezetője; Gyopáros Alpár, a legjobb eredménnyel egyéni helyet nyerő fideszes országgyűlési képviselő; Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója; Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter; Hollósy András, Miskolc KDNP-s alpolgármestere és Lázár János építési és közlekedési miniszter is.

A beszéd után a Magyar Nemzet podcast műsorában részletes elemzést hallhatnak a legfontosabb üzenetekről, a reakciókról és a beszéd politikai jelentőségéről.

Sajtóinformációk szerint a Harcosok Klubja annak a titkos Facebook-csoportnak az elnevezése, amelyet maga a miniszterelnök, Orbán Viktor hozott létre. A több ezer tagot számláló online csoport célja legnagyobb valószínűséggel a fideszesek online aktivitásának és a kormánypártok elérésének növelése, összehangolt kommentekkel, lájkokkal és közösségimédia-kampányokkal. A Fidesz ezzel készül a 2026-os választásokra a közösségi médiában.