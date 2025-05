Hidvéghi Balázs: A Tisza brüsszeli és kijevi érdekek kiszolgálója

– Sorsfordító történelmi pillanatban élünk világszerte, így Európában is. Ukrajnában a második világháború óta nem látott fegyveres konfliktus zajlik, ami borzasztó sors és teher, és amiben Magyarország a legvégsőkig elmegy humanitárius segítségnyújtás terén – kezdte napirend előtti felszólalását Ferencz Orsolya (Fidesz), aki arról beszélt,

miként erőlteti Brüsszel Ukrajna uniós csatlakozását. És miként próbálják egyesek megakadályozni, hogy a magyar emberek véleményt mondhassanak az ügyben.

– Az Európai Unió most mindenáron, gyorsított eljárásban, szembemenve az alapjoggal, belegyömöszölné Ukrajnát az unióba, úgy, hogy semmit nem tudunk arról, hogyan, milyen feltételekkel. Miközben más országokat évekig leckéztetnek – fogalmazott a politikus, hozzátéve, Magyarország szempontjából óriási kérdéseket vet fel a csatlakozás, legyen szó agrártámogatásokról, közbiztonságról, munkaerőpiacról.

Magyarországon egyedül az unióban megkérdezzük az embereket, hogy támogatják-e Ukrajna gyorsított felvételét, és ilyenkor jönnek különböző aktív erők, akik kiveszik a borítékot mások postaládájából.

Ez aggasztó, és nem helyes, kérdés, mit tud tenni a kormány ebben a helyzetben – zárta felszólalását Ferencz Orsolya.

Hidvéghi Balázs válaszában azt hangsúlyozta, Ukrajna gyorsított és elsietett felvétele Brüsszel újabb elhibázott állomása. – Háborúban sem tudott összeurópai álláspontot kiharcolni, inkább kártékony szankciós csomagról döntött. A hibás politika újabb állomása, hogy Európa nincs ott a tárgyalóasztalnál, a háború lezárásánál, inkább felvennék Ukrajnát az unióba – fogalmazott. A politikus leszögezte, nekünk ez nem érdekünk, a magyarok egyetértése nélkül nem is lehet ezt megtenni. – Ezért indítottuk el a Voks 2025 szavazást, amit

komoly politikai erők próbálnak megakadályozni Brüsszelben és Kijevben, politikai erőként pedig a Tisza az, amely ezeket a brüsszeli és kijevi érdekeket kiszolgálja

– emelte ki.

Hozzátette, ez már a Tisza kamuszavazásában is megmutatkozott, amire aztán Zelenszkij is hivatkozott. – De titkosszolgálati szál is megjelenik itt és Magyar Péter mellett – jelezte. Hidvéghi Balázs közölte, több bejelentés is érkezett annak kapcsán, hogy eltűnnek a szavazólapok, a kormány pedig vizsgálja, hogyan lehetne orvosolni ezt a problémát.