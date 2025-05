Ukrán kémbotrány: újabb részleteket jelentett be Kocsis Máté + videó

Újabb, az ukrán kémügyben előkerült nevekről kapott tájékoztatást a nemzetbiztonsági bizottság, amelynek ülése után Kocsis Máté tájékoztatta a sajtót. Közölte, a múlt heti ülés után jelentek meg újabb nevek, ezek kapcsán kértek újabb jelentéseket Tseber Roland és Holló István magyarországi szerepvállalásáról.

– Tseber Roland, aki ukrán–magyar állampolgár volt 2017-ig, akkor lemondott a magyarról, megalapozottan az ukrajnai politikai ambíciói miatt. Jelenleg a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, akit a magyar nemzetbiztonsági szervek már hosszú ideje megfigyelnek, és

az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosították.

Vélhetően hosszú évek óta épít kapcsolatot a hazai ellenzék tagjaival, találkozott több vezető politikussal, parlamenti párt képviselőjével is, többek között számukra ukrajnai látogatás megszervezésében is közreműködött. Tevékenysége elsősorban Magyarország Ukrajnával kapcsolatos álláspontjának megváltoztatását célozza, az egyik korábbi ellenzéki képviselő közreműködésével Szijjártó Péterrel is kezdeményezett találkozót, aki Magyar Leventét küldte. Ekkor Tseberről az elhárítás értesítette a külügyminisztert, így további találkozóra nem került sor.

– De ami ennél fontosabb, és a nemzet biztonságára nagyobb kockázatot jelentő információ, hogy

Tseber találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között

– tudatta Kocsis Máté, aki hozzátette, mindezek és a 2024-ben erősödő aktivitása miatt Tseber Rolanddal szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el.

– A másik személy, Holló István ukrán állampolgár, nem volt soha magyar állampolgár, és nagyon hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van. A férfit a TEK közreműködésével május 9-én az idegenrendészet előzetes letartóztatásba helyezte, azonban

az Alkotmányvédelmi Hivatal Hollóval szembeni büntetőfeljelentése nyomán vele szemben már kémkedés bűntettének gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozóiroda folytat eljárást

– mondta.

Közölte, Holló István magyarországi tevékenysége során az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott.

– Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati és hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak.

Közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyarországi hadiiparral, valamint a magyar honvédség hadi készleteivel kapcsolatban folytatott egyeztetést, szoros összefüggésben az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel

– fogalmazott.

Kocsis Máté elmondta, kapcsolati rendszerében számos, a magyar politikai életben aktív szereplő megtalálható, klasszikus befolyásoló ügynökként tevékenykedett, hogy hazánk nemzetközi megítélését negatív irányba befolyásolja, és elérje, hogy a magyar kormány változtasson az Ukrajnával kapcsolatos politikáján.