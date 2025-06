CIA-közeli, Soros által támogatott szervezet munkatársa a Válasz Online újságírója

A CIA-hoz köthető National Endowment for Democracy (NED) és Soros György alapítványai által finanszírozott Riporterek Határok Nélkül (RSF) magyarországi tudósítója is az a Vörös Szabolcs, aki a Válasz Online munkatársaként interjút készített Zelenszkijjel – írta a Mandiner annak a sorozatnak az utolsó részében, amelyben azt mutatták be, miként vonul fel a liberális ügynökhálózat a hazai médiában.

Mint fogalmaztak, az Egyesült Államok által finanszírozott Edward R. Murrow Press Fellowship program az ügynökképzés példája, beszervezik és ideológiailag is megfelelően kiképezik a kiválasztott „újságírókat”.

Ezen a programon vett részt Vörös Szabolcs mellett többek között Gulyás Márton, a Partizán alapítója, Ficsor Ádám, Bajnai Gordon egykori titkosszolgálati minisztere, valamint Panyi Szabolcs (Direkt36) is.

Hasonló módon működik az International Visitor Leadership Program (IVLP), amelyet több politikus és aktivista is elvégzett, például Szél Bernadett (korábban LMP), Hajnal Miklós (Momentum) és Németh Ákos (LMP).

A Mandiner szerint ezek az ösztöndíjak és képzések mögött olyan amerikai szervezetek állnak, mint az Institute of International Education (IIE) és a Poynter Institute, melyeket

jelentős összegekkel támogat Soros György Open Society Foundations nevű alapítványa. 2016 és 2021 között például az IIE több mint 6,2 millió dollárt kapott Soros alapítványától.

A portál azt is bemutatta, hogy a Válasz Online, amelynek munkatársai rendkívül büszkék „függetlenségükre”, hogyan kaptak finanszírozást az Egyesült Államok nagykövetségétől fizetett cikkeken keresztül.

– A 444.hu, a Magyar Hang és a Válasz Online munkatársai, köztük Ács Dániel, Dévényi István és Stumpf András pedig már aktivistaként jelentek meg a Puzsér Róbert által szervezett legutóbbi tüntetésen.

Tették mindezt annak ellenére, hogy beszédükben hangsúlyozták, az újságíróknak nincs helyük politikai rendezvényeken – írták.

Hangsúlyozták, az eddig feltárt információk alapján egyértelművé vált: ezek a külföldi érdekek által pénzelt szervezetek és újságírók tudatosan dolgoznak Magyarország nemzeti önrendelkezésének gyengítésén, háttérbe szorítják a külhoni magyar közösségek érdekeit, és idegen politikai érdekeket képviselnek.

