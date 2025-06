Nagy tragédia érte Deák Bill Gyulát, fiával közösen dolgozzák fel a gyászt

Deák Bill Gyula két hónapja vesztette el feleségét, aki bélelhalásban hunyt el, annak ellenére, hogy korábban kétszer legyőzte a rákot – adta hírül Bors. Mint írták, a zenész fiával költözött össze, hogy együtt dolgozzák fel a váratlan veszteséget. A magyar blues királya szerint felesége

elképesztően erős asszony volt, aki kétszer küzdött meg a rákkal és végül nem is a betegségeiben hunyt el.

Deák Bill Gyula (Fotó: Eventim.hu)

Mint a zenész felidézte, a felesége otthon lett rosszul, azonnal kórházba vitték, azonban az orvosok már nem tudtak rajta segíteni. – Képtelenség ezt felfogni, feldolgozni, Marika kétszer megküzdött a kegyetlen daganatos betegséggel, túlélte a rákot, azt hittük a két évvel ezelőtti műtéte után, hogy most már megnyugodhatunk. COPD-je volt, ami megnehezítette az életét, amikor fülledt, esős volt az idő, de nem a betegségeibe halt bele, hanem bélelhalásba, a bélben lévő erek elzáródtak.

Délután negyed 3-kor rohantunk vele a kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét, este 7 óra 12 perckor örökre lehunyta a szemét. Borzalmas volt, hirtelen történt, még most is nagyon nehezen tudok róla beszélni

– fogalmazott Deák Bill Gyula.

A temetést követően Deák Bill Gyula fia családjával az édesapjához költözött, hogy együtt dolgozzák fel a történteket. – Az a drága jó lélek, Marika, mindig mindent megcsinált körülöttem, hogy nekem csak a zenére kelljen figyelni. Most a fiamékkal mindent együtt csinálunk, már nevetni is tudunk, és szoktunk beszélni Marikáról is, mert az ő szeretete még mindig itt van velünk. Együtt talán könnyebb feldolgozni az elvesztését – mondta a zenész. Hozzátette, ha nem költöztek volna össze, ő és a fia mindketten belebolondultak volna a fájdalomba.