Dunaharasztiban lép fel a magyar blues királya

A helyi civilek kezdeményezéseként, nonprofit egyesületi háttérrel működő eseményhez szükséges kondíciókat évről évre vállalkozók, cégek, civilek és a helyi önkormányzat segítségével biztosítják a szervezők.

Az Ocho Macho a Nagyszínpadon ad koncertet

Alapgondolatuk: ki kell vinni a művészeteket az utcákra, szeretnék összehozni, megismertetni az alkotást, az alkotót és a folyamatot a közönséggel.

A fesztivál öt színpaddal várja az érdeklődőket, ahol mintegy húsz produkció lép fel – többek között – Deák Bill Gyula, Beck Zoli, Lee Olivér, az Ocho Macho, a Jambalaya, a The Trousers, Lantos Gábor & The King’s Men és a CocKlers. A széles spektrumú zenei kínálatban lesz jazz, blues, rock, pop, népzene és táncház is. Emellett családi programok, gasztrokulturális élmények, különleges kóstolók várják a látogatókat.