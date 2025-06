Elmondta az édesanya, miért indult útnak a két kisiskolás – Majdnem tragédia lett a vége

– Szoktunk utazni, így ez nem ismeretlen a gyermekeknek, együtt tervezzük meg a közös nyaralást, így a fiam tudja, hogy utazni jó. Mint kiderült, Szlovénia tetszett nekik és ezt elmondták a kortársaiknak, tovább beszélgettek róla, végül valahogy Ausztria lett az úti cél. Kiderült, hogy a gyermekeknek van egy csoportjuk is, amiben csetelnek, az utóbbi hetekben ott is feljött a téma számos alkalommal. Többször azt a visszajelzést kapták, hogy úgysem merik megtenni, nincs hozzá elég bátorságuk. Én is voltam gyerek, tudom, hogy nem gondoltak bele a következményekbe: volt, hogy a két fiúnak olyasmit mondtak, hogy ha gyávák elindulni, ne is menjenek be a suliba – mesélte az anyuka. Elmondta, hogy a két fiú térképen megnézte, melyik város van a legközelebb a határhoz, így esett Szombathelyre a választás.