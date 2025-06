Gyermekhalál a Palatinuson: eljárást indított a rendőrség

A helyszínen levők felfigyeltek az anya különös viselkedésére is. A nő állítólag rezignáltan állt a közelben, aztán leült a medencét szegélyező kőre. Volt, aki próbált vele beszélni, de nem tudott válaszolni a kérdésekre. Miközben próbálták újraéleszteni a gyermeket, egy ideig ott volt, majd elsétált. Néha visszatért, közben ordibált is azokkal, akikről azt gondolta, hogy videót vagy fotót készítenek a helyszínen. Az ügy előzményeiről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, erről ide kattintva olvashat részletesebben.