Záporokkal, zivatarokkal ront ránk a jövő hét

Hétfőn nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Délelőtt főként a Dunántúlon, majd délután már a Duna–Tisza közén és az Északi-középhegységben is előfordulhat szórványosan zápor, zivatar, a nyugati tájakon akár felhőszakadás is. Az északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen erőre kap, zivatarok közelében viharos széllökések is lehetnek.