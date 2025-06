Az aligátorteknős jóval nagyobbra nő, mint az őshonos mocsári teknős. A páncélja akár az ötven centimétert is elérheti. Súlya akár tíz kilogramm is lehet, a harapása pedig nagyon veszélyes, akár egy felnőtt ujjait is le tudja harapni. A polgármester arra kéri, aki talál egy ilyen teknőst, ne nyúljon hozzá, értesítse a rendőrséget, a Csepeli Városrendészeti Igazgatóságot vagy az önkormányzatot.