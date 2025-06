Agyonverte élettársát, majdnem húsz évre börtönbe megy

Jogerősen tizennyolc és fél év fegyházbüntetésre ítélték az a férfit, aki halálra verte az élettársát – közölte az ügyészség, felidézve, hogy az ügyben a Fővárosi Főügyészség 2022 novemberében emelt vádat egy akkor 40 éves, többszörösen büntetett férfi ellen, miután különös kegyetlenséggel végzett élettársával.

Az ítéleti tényállás lényege szerint a férfi korábbi tízéves szabadságvesztéséből szabadulva lakhatást keresett magának a fővárosban, melynek során 2021 tavaszán beköltözött egy Hős utcai garzonlakásba egy nőhöz, azonban élettársi kapcsolatuk nem volt harmonikus:

2021. július 27. napján a terhelt a sértettet megütötte, aki őt védekezésül egy késsel mellbe szúrta.

A támadás következtében zavartan viselkedő nőt a mentők pszichiátriai kezelésre elszállították, míg a terheltet a Fiumei úton lévő traumatológiai intézetben látták el. Másnap a nőt hazaengedték, ahová nem sokkal később, a hajnali órákban az elkövető is megérkezett, aki egy azonosítatlan eszközzel olyan súlyosan bántalmazta a nőt, hogy az belehalt sérüléseibe. A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletében 17 év fegyházbüntetésre ítélte a férfit, tíz évre a közügyektől is eltiltották, valamint kizárták a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét is.

A másodfokú eljárásban a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a terhelt szabadságvesztés-büntetése tartamának felemelését kezdeményezte, amelyet a Fővárosi Ítélőtábla elfogadott, így az elkövető büntetését 18 év és hat hónap tartamra súlyosították.