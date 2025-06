Ütős hadgyakorlat – Tűz- és acéleső a Bakonyban

Közel háromezer magyar, amerikai és spanyol katona, több száz harcjármű, tankok, gyalogsági harcjárművek, vadászbombázók és helikopterek mutatták meg Hajmáskér mellett a Bakonyban, hogy mekkora erőt is képvisel három nemzet egy közös NATO-hadműveletben.

A gyakorlaton bebizonyítottuk azt, hogy hatékony a NATO-egységek közötti együttműködés: hasonlók az eljárásmódok, a gondolkodásmód és angolul történik a kommunikáció. A gyakorlaton a légi és szárazföldi egységek, annak ellenére, hogy a légi komponens két nemzetből, a szárazföldi komponens pedig három nemzet katonáiból áll, a tűz és a mozgás összhangja megvalósult, a gyakorlat elérte a kitűzött célt

– fogalmazott Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke a Magyar Nemzetnek a Saber Guardian 2025 hadgyakorlat sajtónapján Hajmáskéren.

Magyar harckocsizó és amerikai légvédelmi tüzér katona kézfogása egy Stinger vállról indítható légvédelmi rakéta felett (Fotó: Polyák Attila)

A vezérezredes hangsúlyozta, hogy a megváltozott biztonsági környezetben a Magyar Honvédség számára fontos az együttműködés a NATO-val és a szövetségesekkel. – Ami itt most látható volt, az a Magyar Honvédségnél 2018-ban elindított átalakítások eredménye – tette hozzá. A vezérezredes kiemelte a Magyar Honvédség megújult tüzérképességét, amelyet a gyakorlaton a PzH-2000-es önjáró lövegek alkotta üteg képviselt, a tatai páncélos dandár Leopard 2A7 harckocsijait, amelyek Európa és a világ legmodernebb, hadrendben álló páncélos eszközei, és a Lynx gyalogsági harcjárműveket, amelyek nem is olyan rég még csak tervrajzon léteztek, most pedig együtt mozogtak, tűztámogatást végeztek a saját és szövetséges csapatokkal.

Böröndi Gábor lapunk kérdésére kiemelte a statikus soron bemutatott HERO cirkáló lőszert, drónt, amely korábban nem látott képességeket ad honvédeinknek. – A projektben a HERO család legkisebb 30-as típusjelű eszköze mellett nagyobb kaliberű, hatótávolságú cirkálólőszerek is érkeznek a honvédséghez, a felkészítés, a képzés már zajlik ezekre az eszközökre.

Magyar Lynx gyalogsági harcjármű az amerikai Stryker páncélozott szállító harcjárművek sora mellett (Fotó: Polyák Attila)

A Saber Guardian 2025 hadgyakorlaton 800 magyar, 1200 amerikai és mintegy 600 spanyol katona vesz június 6. és 24. között. A hátrom nemzet katonái a továbbiakban is gyakorolják a közös koordinációt és a közös kiképzési módszerek elsajátítását.

A dinamikus harcászati bemutatón egy légi és szárazföldi erők részvételével zajló tűztámogató gyakorlat volt látható, amelynek során a szárazföldi erők a légierő és a tüzérség segítségével kivédték a támadást, ezt követően pedig ellentámadást hajtottak végre. A „csatatéren” a PzH-2000-es lövegek 155 milliméteres tüzérségi gránátjai mellett a magyar légierő Gripenjeiről indított irányított bombákat, illetve az amerikai AH-64 Apache harci helikopterek gépágyúit és levegő-föld rakétáit is bevetették.

A hadgyakorlaton a látvány magáért beszélt (Fotó: Polyák Attila)