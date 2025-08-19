Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Putyin és Zelenszkij

Röptében lőttek meg egy gólyát a Dunakanyarban

Válságos állapotban van az a gólya, melyet golyós fegyverrel lőttek meg a Dunakanyarban. A dömsödi madárpark vezetője rendőrségi feljelentést tett, és százezer forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít az elkövető kézre kerítésében.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 9:12
Forrás: BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont
Súlyos combsérülést szenvedett és jelenleg is válságos állapotban van az a gólya, melyre rálőttek. Az elképesztő esetről a dömösi BirdMania madárpark számolt be saját közösségi oldalán, ahol azt írták,

a gondozásukban lévő madarat, EGábort Zebegényben találták, és bár sikerült hazaszállítani és ellátni, egyelőre kérdéses, hogy túléli-e a támadást, vagy egy életre megnyomorodik.

Mint írták, EGábor a BirdMania madárpark három fiatal gólyájának egyike, akik a reggeli órákban szokás szerint elrepültek táplálékot keresni. Két társát azóta sem látták, őt viszont koradélután Zebegényből jelezték: a Duna-parton sántikált, bal lábát tehetetlenül húzva maga mögött. 

A helyszínre siető gondozók először áramütésre vagy törésre gyanakodtak, ám a részletes vizsgálat megdöbbentő felfedezést hozott: 

a gólyát golyós fegyverrel lőtték meg. A combján egyértelmű bemeneti és kimeneti nyílást találtak, ami azt bizonyítja, hogy repülés közben érte a lövés.

Forrás: BirdMania madárpark

A Kemma.hu arról számolt be, az eset nem előzmény nélküli: ugyanazon a környéken az elmúlt években több védett madár pusztult el lövések következtében. A BirdMania vezetője ezért rendőrségi feljelentést tesz, és százezer forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít az elkövető kézre kerítésében.

A gólya jelenlegi állapota válságos:

 fennáll a veszély, hogy elveszíti lábát, és ezzel együtt esélyét a teljes értékű életre. 

Története ismét rávilágít arra, milyen kiszolgáltatottak a védett állatok az emberi kegyetlenséggel szemben, valamint, hogy mekkora felelősségünk van megőrizni őket a jövő számára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

