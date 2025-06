Kocsis Máté: Szuverenitásvédelemben nincs alku! + videó

Szuverenitásvédelemben nincs alku! Minden magára kicsit is adó ország őrzi valamiképpen a szuverenitását, ebben nincs sematikus modell vagy egyben átvehető példa – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy videóban, amelyet a közösségi oldalára töltött fel. A kormánypárti politikus úgy folytatta:

itt vannak például a »derék amerikaiak«, akiknél az Egyesült Államok szuverenitása kormányoktól függetlenül vitán felül áll és védendő. Bizonyos kormányaik szeretnek más országok szuverenitásába beleszólni, de az övékbe lehetetlen. Náluk az nem fordulhat elő, hogy egy másik ország finanszíroz egy pártot, amelyiket hatalomra akar juttatni

– szögezte le.

A frakcióvezető rámutatott: ha nem akarunk a tengerentúlra utazni ebben a kérdésben, akkor meg kell nézni a franciák nemrég elfogadott szabályait, de Szlovákiában is vannak ilyen rendelkezések. Minden ország szembenéz ezzel az új típusú kihívással, amit részben az online térrel együtt járó problémák hoztak be, hiszen úgy is lehet egy ország befolyására vagy politikai rendszerére hatást gyakorolni, hogy az online térben, a közösségimédia-tereken költik el a külföldi pénzt.

Ezerféle problémának ezerféle megoldása van, keressük azt, amelyik a magyar helyzetre a legjobban reagál

– jelentette ki Kocsis Máté.