Márki-Zay nem bír magával: feljelenti Lázárt, kiosztja Donald Trumpot

Nem aprózza el Márki-Zay Péter: előzetes közlése szerint Donald Trumpot is kiosztja a szokásos vasárnap esti élő bejelentkezésében. Hódmezővásárhely polgármestere, az ellenzék bukott miniszterelnök-jelöltje a közösségi oldalán közzétett posztban 11 pontban sorolta a témákat, amelyekről beszélni szeretne. Ezek között szerepel, hogy Trump nem békét hozott. A tervei szerint emellett felhánytorgatja az Orbán-kormánynak, hogy nem enged migránsokat Magyarország területére. Beszélni akar arról is, hogy a DK és Vona Gábor elindulnak jövőre a választásokon, ezt a posztban sajnálatosnak nevezi.

Elmondja azt is, hogy miért jelentették fel Lázár János minisztert, a térség országgyűlési képviselőjét. Emellett még két témában is beszél Lázár Jánosról, szerinte például Lázárék minden ellenzékit kisemmiztek, illetve a Wenckheim-kastély kapcsán is Lázár Jánost hozza szóba.