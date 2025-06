Mentelmi ügy: Magyar Péter meghallgatását nem veszik napirendre

Hosszú huzavona után szerdán végre tárgyalja az EP szakbizottsága Magyar Péter mentelmi ügyét – értesült lapunk. Az ügy pikantériája, hogy a magyar európai parlamenti képviselő meghallgatását továbbra sem nem veszi napirendre a testület, vagyis folytatódik az időhúzás.

A Magyar Nemzet már korábban is beszámolt arról, hogy Brüsszel minden eszközt bevet a Tisza Párt elnöke védelme érdekében. Közöltük azt is, egy sor bizonyítékunk van arra, hogy a testület már olyan ügyeket is végigtárgyalt, amelyek később érkeztek, mint a Magyarra vonatkozó kérelmek.

Mindemellett az is Magyar Péter ügyének feltűnő késleltetését bizonyítja, hogy öt olyan ügyről van tudomásunk, ahol a bizottsági előadókat 2024. október 10-én jelölték ki, és máris felfüggesztették az érintettek mentelmi jogát. A Tisza Párt képviselője esetén a rapportőr kijelölésére 2024. november 18-án került sor, de az Európai Parlament Igazságügyi Bizottságában egyelőre még a meghallgatását sem sikerült megszervezniük. Csak ezt követhetné egy bizottsági, majd egy plenáris szavazás arról, hogy kiadják-e a politikus mentelmi jogát.

Összefoglalva, egy sor példa bizonyítja, hogy Magyar Péter büntetőügye annyira kellemetlen a Manfred Weber vezette brüsszeli elitnek, hogy minden módszert bevetve halogatják a magyar politikus meghallgatását. Márpedig amíg erre nem kerül sor, addig szavazni sem kell a politikus mentelmi jogának felfüggesztéséről. Vagyis Brüsszelben továbbra is biztosítják, hogy Magyar Péternek ne kelljen lopásért bíróság elé állnia.