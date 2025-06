Űrhajósnak érezhetik magukat a látogatók a Millenárison + videó

A magyar űrhajós, Kapu Tibor hamarosan útnak indul a Nemzetközi Űrállomásra, de aki maga is megtapasztalná, milyen lehet az űrben lenni, az most különleges élményben részesülhet a budapesti Millenárison. A Huniverzum kiállítás célja, hogy testközelbe hozza a világűrt és a felfedezéseket – erről osztott meg videót Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője is.

A politikus egy űrállomásmodulra emlékeztető installáció előtt arról beszélt, hogy a látogatók egy valódi űrhajós szemszögéből pillanthatnak le a Földre. Mint fogalmazott:

Kinyithatod a világűr ablakát és nézhetsz a Föld felé, mint egy igazi űrhajós.

A Huniverzum kiállítás október 31-ig várja a látogatókat, keddtől vasárnapig, a délutáni és esti órákban.

A látványos installációk mellett az érdeklődők információt kaphatnak a magyar űrkutatás jelenéről és jövőjéről is. A kiállítás egyik központi témája Kapu Tibor missziója, amelynek során több hazai fejlesztésű eszköz és kísérlet is az űrbe jut majd.

