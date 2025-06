Mutatjuk hol fog hét ágra sütni a nap az országban

Ma országszerte napos, csapadékmentes időre számíthatunk, és a hőmérséklet is kifejezetten nyári arcát mutatja:

délutánra 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.

– írja a HungaroMet.

Azonban az északkeleti tájakon helyenként gomolyfelhők árnyékolhatják be az eget, és ott az északi szél is megélénkülhet, sőt, néhol meg is erősödhet.

A többi országrészben legfeljebb élénk széllökések zavarhatják meg a nyugodt időt. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl vissza a levegő.

