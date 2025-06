Orbán Viktor is elbúcsúzott a volt parancsnoktól

Katonai tiszteletadás mellett örök nyugalomra helyezték a budapesti Farkasréti temetőben Lőrincz Kálmán vezérezredest, a Magyar Honvédség egykori parancsnokát.

A temetésen részt vett – többek közt – Orbán Viktor miniszterelnök, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, aki fel is szólalt a búcsúztatáson.

– A Magyar Honvédség – és bátran kijelenthetjük: az egész nemzet – egy legendás katonától búcsúzik. Lőrincz Kálmán vezérezredes úrtól, aki nemcsak a parancsnokunk, hanem a példaképünk is volt. Egy ember, aki teljes életet élt – a szó katonai, emberi és erkölcsi értelmében is – fogalmazott búcsúztató beszédében Böröndi Gábor vezérezredes, aki emlékeztetett, Lőrincz Kálmán tizennégy évesen kötelezte el magát a katonai pálya mellett. 1960-ban avatták hadnaggyá, a harckocsizó fegyvernem tisztjeként indult a pályája, és három évtizedes szolgálat után vezérezredesi rendfokozatig emelkedett. 1989. december 1-jétől 1994. március 3-ig töltötte be a Magyar Honvédség egyszemélyi parancsnoki tisztségét, így a rendszerváltás idején történelmi szerepet játszott a haderő békés és zökkenőmentes átalakulásában.

Böröndi Gábor hangsúlyozta,

Lőrincz Kálmán nemcsak katonai parancsnokként, de gondolkodóként, elemzőként, szerzőként is maradandó életművet hagyott maga után, aki nem elégedett meg azzal, hogy parancsokat adjon, hanem gondolkodott, írt, elemzett – és tett.

Forrás: Honvédelem.hu

– Azt is tudta, hogy a sereg politikai semlegessége kulcsfontosságú. Tudta azt is, hogy ezt a semlegességet tanulni és tanítani kell, tudatosítva, hogy a mindennapi gyakorlatban a durva tévedésektől leginkább a tiszti kar politikai kultúrája, önmérséklete, egészséges erkölcsi felfogása, a politikai semlegesség szükségességét értő és elfogadó magatartása védhet meg.

Egyedisége, gondolkodásának mélysége, embersége miatt már életében legendává vált.

És ebben a legendában benne van minden, amit a katonai hivatásról érdemes tudni. Lőrincz Kálmán vezérezredes úr biztosan örök életű lesz a honvédelem emlékezetében. Az emléke itt marad a szívünkben, a parancsai a fülünkben, a példája a lelkünkben – zárta gondolatait a Honvéd Vezérkar főnöke.

A búcsúztató végén egy Airbus H225M és két H145M típusú helikopter repült el a temető felett, utolsó katonai tiszteletadással a főparancsnok előtt. A díszsorfalat a Ludovika Zászlóalj honvédtisztjelöltjei állták, csapatzászlókkal sorakozva fel a végső tiszteletadásra.

Lőrincz Kálmán május közepén hunyt el, 87 évesen. A temetésről a Kemma.hu tett közzé összefoglalót.