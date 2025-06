Porcukor vagy púder: drogtesztre vitték Szabó Bálintot

Háromszoros rendőri átvizsgálás érte Szabó Bálintot, az egykori szegedi önkormányzati képviselőt. A rendőrök első körben azért igazoltatták, mert az autójának a rendszáma nem volt megtalálható a nyilvántartásban. Következő alkalommal pedig drogvád fogalmazódott meg a rendőrökben, így átvizsgálták a gépjárművet.

(Fotó: Csudai Sándor)

Az átvizsgálás alatt a rendőrök

egy női táskában, egy fehér porral, vagy fehér cukorkával teli kis dobozkát találtak,

úgyhogy drogvád fogalmazódott meg bennük azonnal, ami miatt az egész autót átvizsgálták és kipakoltatták. Szabó Bálint elmondta: „Megvárták míg Debrecenből a drogkereső kutya is megérkezik, aki drogot nem talált, de itt nem állt meg az intézkedés, a püspökladányi rendőrkapitányságra szállítottak be mind a kettőnket, az autót pedig lezárva, ott kellett hagyni az út szélén. Fél hatkor, tehát Lázárinfó előtt fél órával kezdődött a vizsgálat, egészen éjfél utánig tartott. Én most már kettő negatív drogteszttel is rendelkezem, egyébként a sofőr vonatkozásában is negatív lett a drogteszt” – tette hozzá.

Az ominózus porról pedig első körben az derült ki, bár nyilván ezt majd egy igazságügyi szakértő fogja megállapítani, hogy valamilyen cukorkaszerű képződmény, vagy ami ennél még abszurdabb: púder.

Szabó Bálint hozzátette: „Akármelyik is legyen, semmiképp nem drog. Szóval a történeti tényállás rendkívül tiszta, és azt gondolom hogy a tegnapi rendőri intézkedés az én vonatkozásomban aránytalan, szükségtelen és túlzó volt. ”