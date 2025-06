De mit keresett a múzeumban Jack, a rendőrkutya?

Komoly akció volt csütörtökön délelőtt a fővárosi Rendőrmúzeum udvarán, ahol be kellett vetni Jacket, a rendőrkutyát is. Egy rabló jutott be a szigorúan őrzött udvarba, de nem számított rá, hogy éppen ott van Jack, és gazdája is. Így nem is jutott messzire, a kutya körülbelül két perc alatt sarokba szorította, és elkapták a gonosztevőt, mielőtt elmenekülhetett volna.

Ez persze most csak egy bemutató volt, amit azért szervezett az Országos Rendőr-főkapitányság, hogy felhívja a figyelmet a szombati Múzeumok éjszakája rendezvényre, amelybe a Rendőrmúzeum is bekapcsolódik.

Rendőrlovak is lesznek a Múzeumok éjszakáján (Fotó: Havran Zoltán)

Jacket, illetve a munkáját a Készenléti Rendőrség Kutyás Alosztályának szolgálatparancsnoka mutatta be. Kiss István elmondta, hogy az alosztályt az országban

bármikor, és bárhol bevethetik, és számtalan feladatra alkalmasak. Kereshetnek eltűnt embereket, de akár kábítószert is, és biztosíthatnak rendezvényeket.

Jacken kívül felsorakoztak a Rendőrmúzeum udvarán a lovak is.

A Lovas Alosztály vezetője pedig bemutatta, hogy milyen eseményhez milyen ruhába öltöznek a lovasrendőrök. Madarász Róbert elmondta, hogy teljes védőfelszerelésben focimeccsekre küldik őket, de szerencsére egyre kevesebb dolguk van a drukkerekkel. Ezen túl hagyományőrző huszárruhában is dolgoznak lovasrendőrök, de elmennek különféle kulturális rendezvényekre is.

A bátrabbak most is kipróbálhatták, hogy milyen érzés egy rabszállító kocsiban ülni, és meg lehetett nézni a rendőrmotorokat és a rendőrautókat is.

Mindezekre lehetőségük lesz azoknak is, akik szombaton ellátogatnak a Rendőrmúzeumba, ahol a fentieken kívül előadások is lesznek. A rendezvény ingyenes, így nem kell karszalagot venni, de regisztrálni célszerű, mert tavaly is pillanatok alatt telt házas lett a múzeum.