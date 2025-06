Soltész Miklós: Hétfőn jelenik meg a templomfelújítási program új kiírása

Az új templomfelújítási program kiírása hétfőn a kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. internetes oldalán megjelenik – jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a komló-mecsekjánosi templombúcsún vasárnap.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a komló-mecsekjánosi templombúcsún (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)

Soltész Miklós a helyi katolikus templom felszentelésének 215. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen, a Szentháromság napján rendezett szentmisét követően azt mondta, hogy a kormányzat az új templomfelújítási program részeként a következő tíz évben évenként 2,5 milliárd forintot biztosít az ötezer fő alatti településeknek.

A Magyar falu programban meghirdetett új pályázattal olyan célokat igyekeznek elérni, amelyek a korábbi templomfelújítási programot jellemezték, s amelyek eredményeként 3500 templom újulhatott meg szerte a Kárpát-medencében

– mondta. Az államtitkár ismertetése szerint az új kiírásban 5 millió és 25 millió forint közötti összeget lehet igényelni olyan – elsősorban külső, állagmegóvási, felújítási – munkálatok elvégzésére azoknál a templomoknál, amelyekben aktív hitélet folyik, azaz ahol rendszeresen szentmiséket, istentiszteleteket tartanak.

Közölte: a várhatóan sok száz templom felújítását eredményező programmal jól járnak a hívők, a település és a munkához jutó mesteremberek is. Soltész Miklós reményét fejezte ki, hogy a program segíteni fogja Magyarország és a kereszténység megmaradását, üzenve ezzel főleg a Nyugatnak, hogy Krisztus nélkül, kereszténység nélkül semmire sem megy a világ.

Kiemelte, hogy a békességnek komoly ereje van az életben, legyen szó családról, közösségről, egyházról, nemzetről, országról. A békességet pedig fontosnak tartják a keresztény emberek és a keresztény tanítás. Mindez ezekben az időkben különösen fontos, amikor olyan vezetőket is választanak a világban, akik a kereszténységet lerúgják az országukról és magukról, (...), s a háborút akarják – fogalmazott. Az államtitkár azt mondta, hogy a kereszténység, a hit meg tudja állítani ezt a rombolást és az őrületet.

Soltész Miklós kiemelte, hogy a jelenlegi kormányzat építeni akar, segíteni és a közösségeket erősíteni. Arra kérte hallgatóságát, hogy adják tovább mindenkinek: ne higgyenek olyan szirénhangoknak, amelyek messiásként érkeznek, de közben csak pusztulást és rombolást hoznak.

Hoppál Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, az emberek hite őrzi meg és adja tovább azt az örökséget, amellyel nemcsak múltja, hanem jövője is van egy közösségnek. E hit jelenthet reménységet arra, hogy lehet a háborúságok ellenére is jövője egy családnak, közösségnek és nemzetnek – tette hozzá.

Polics József (Fidesz–KDNP), Komló polgármestere jelentős ünnepnek nevezte ezt a napot a komlói, mecsekjánosi keresztény közösség életében, kiemelve, hogy e közösség erejének köszönhetően újulhatott meg korábban a kálvária és most a Mária-szobor fülkéje is. A misét követően, a beszédeket megelőzően az államtitkár jelenlétében megáldották a közösséghez nemrégiben került Mária-szobrot, és az annak helyet biztosító újonnan épített szoborfülkét. Az egykor önálló németajkú, ma már a volt bányásztelepüléshez, Komlóhoz tartozó Mecsekjánosi templomát mintegy tizenöt éve renoválták, majd 2019-ben kormányzati forrásokból az épület mögött található, 1873-ban épült kálvária is megújult.