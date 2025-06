Most rosszabb Budapesten közlekedni, mint a tanítási időszakban + videó

Karácsonyéknak a pride szervezése fontosabb, mint a város csődje vagy a nyári útfelújítások megszervezése – közölte Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán. Mint írta,

a nyári útfelújítások megszervezése olyan rosszul sikerült, hogy most rosszabb közlekedni Budapesten, mint a tanítási időszakban, csúcsidőben.

A hét hídból csak egyet nem érint valamilyen korlátozás. Az autósok elől lezárt pesti alsó rakparton pedig nappal senki sem sétálgat, amikor 40 fokos a levegő és 60 fokos az aszfalt – mutatott rá.

Ezért a Fidesz-frakció javasolta, hogy a dugók csökkentése érdekében legalább napközben nyissák meg újra a rakpartot a forgalom előtt, és legalább napközben lehessen autóval használni a Lánchidat. Minden közlekedőnek rossz a dugóban állni, és beszívni a rossz, egyre szennyezettebb levegőt

– hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra a Lánchídnál (Forrás: Facebook)

Budapestieket segítő Fidesz-javaslatok

A bejegyzéshez mellékelt videóban a frakcióvezető kijelentette: tudják, hogy vannak felújítások, amiket lehet, hogy észszerűbb nyárra időzíteni. Az a probléma, hogy megint végiggondolatlanul, egymással nem összehangoltan zajlanak a lezárások. – Hogy lehet, hogy a főváros semmit nem kezd? A pesti alsó rakpartot két hónapra éjjel-nappal lezárták, egy jó ideje pedig már a Lánchíd is használhatatlan – emlékeztetett a frakcióvezető.

Hozzátette, a Fidesz-frakció azt javasolta Karácsony Gergely főpolgármesternek és a fővárosi önkormányzatnak, hogy

legalább napközben lehessen használhatóvá tenni a Lánchidat és újranyitni a rakpartot, amikor utóbbit úgysem használják olyan sokan.

A kormánypárti politikus is kint volt, és azt tapasztalta, hogy érthető módon senkinek nincs kedve 60 fokos aszfalt fölött sétálgatni napközben. Este viszont, akinek van kedve, az sétálgathatna és kiülhetne a rakpartra. Az emberek órákat állnak a dugóban feleslegesen, jár a motor, kerülőúton mennek, ami rossz az autósoknak és azoknak is, akik a buszon szintúgy a dugóban állnak, továbbá rossz azoknak a gyalogosoknak és bicikliseknek, akik az utcán közlekednek és folyamatosan szívják be az egyre rosszabb és rosszabb levegőt – érvelt Szentkirályi Alexandra.