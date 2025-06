Visszafoglalás - A demokraták és demokrácia + videó

Mielőtt visszamennénk a múltba, Megadja Gábor felvetette, hogy napjainkban a demokrácia fogalma lényegében megegyezik a jó renddel, ami politikailag helyes, az demokratikus, viszont ami nem helyes, az nem demokratikus, véleménye szerint így lehet összefoglalni a mostani gondolkodást, ahogy a mindennapi politikai nyelvezetben használjuk. Bár Rousseau azt mondta, hogy a demokráciát az angyaloknak vagy az istenek találták ki, de majd nézőink kijavítják kollégáinkat. Az érvelésekben felvetették azt is, hogy mi a hatalom és mit jelent, ha valaki alattvaló ? Professzor vendégünk sem fogta vissza magát, részletesen kifejtette gondolatait. Mint fogalmazott, Rousseau érvelésének az volt a lényege, hogy az ember önmagát nem tudja elnyomni, ha szabadon úgy dönt akár arról, hogy este hat után nem étkezik, az nem elnyomás, hanem ő döntött így, mivel egy szabályozott rendben él. Hozzátette azt is, hogy a szabadság és a rend volt az, ami Rousseau elméletében nagyon fontos volt. Itt nem ért véget a történet, eszmetörténészeink olyan dolgokat is megosztanak önökkel, amit talán eddig nem olvastak vagy éppen nem hallottak. Érdemes nézni podcastműsorunkat, jobb lesz, mint minden más tv-ben.